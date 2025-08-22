Disminuyeron 2.3% los ingresos por suministro de bienes y servicios del comercio al por mayor y 0.4%, los del comercio al por menor, en junio de 2025, a tasa mensual

Staff/RG

La Encuesta Mensual sobre Empresas Comerciales (EMEC) informa sobre el comportamiento económico de coyuntura de las principales variables del comercio interior del país. Además, no solo ofrece resultados sobre las variables de ingresos por suministro de bienes y servicios, personal ocupado total y remuneraciones medias, a nivel de sector 43, Comercio al por mayor, y 46, Comercio al por menor, sino también a nivel subsector de actividad y por entidad federativa.

I. CIFRAS DESESTACIONALIZADAS

Indicadores de las empresas comerciales al por mayor

En junio de 2025, a tasa mensual y con datos desestacionalizados, los ingresos reales por suministro de bienes y servicios (monto que se obtuvo por todas aquellas actividades de producción, comercialización o prestación de servicios) de las empresas comerciales al por mayor descendieron 2.3 %, y el personal ocupado total y las remuneraciones medias reales, 0.5 por ciento.

El personal ocupado total descendió 0.1 por ciento. Los gastos totales por consumo de bienes y servicios aumentaron 0.2 %, y las remuneraciones totales, 0.8 %, a tasa mensual, en junio de 2025.

En junio de 2025, a tasa anual y con cifras ajustadas por estacionalidad, el índice agregado de ingresos totales reales por suministro de bienes y servicios incrementó 2.0 %; el de personal ocupado total, 1.2 %; el de gastos totales por consumo de bienes y servicios, 3.9 %, y el de remuneraciones totales, 6.1 por ciento

Principales sectores por entidad federativa

El siguiente cuadro destaca los resultados de sectores económicos presentes en cada una de las entidades federativas. Estos se refieren al sector 51, Servicios de información en medios masivos, así como al 72, Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (se trata de los sectores que más participan en la variable de ingresos en las 32 entidades federativas).