Tonantzin Fernández encabeza jornada de atención ciudadana en San Pedro Cholula 

Durante 12 horas, escuchó solicitudes y peticiones de la gente

Desde Puebla

*20 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso con la atención cercana, empática y directa hacia la ciudadanía, atendiendo de manera puntual sus principales necesidades y solicitudes.

En este sentido, se llevó a cabo la décima edición del programa “Miércoles del Pueblo” —anteriormente denominado Miércoles Ciudadano—, donde la presidenta municipal destacó que San Pedro Cholula fue pionero en la implementación de este ejercicio a nivel municipal, mismo que hoy se reconoce como un modelo necesario para los gobiernos de transformación.

Durante 12 horas ininterrumpidas de atención, la presidenta municipal, en coordinación con secretarios, directores, jefes de área y regidores del Ayuntamiento, recibió a las y los ciudadanos que acudieron con la confianza de ser escuchados y atendidos.

Tonantzin Fernández reconoció la participación activa de la población en este ejercicio de diálogo directo y reiteró que su administración mantendrá la atención personalizada como una política permanente, con el objetivo de construir consensos y generar soluciones en beneficio de la comunidad. Asimismo, subrayó que los Miércoles del Pueblo continuarán a lo largo de toda su gestión.

*ENTREGAN BECAS A CADETES EN FORMACIÓN*

Como parte de las acciones encaminadas al fortalecimiento de la seguridad pública, la presidenta municipal Tonantzin Fernández entregó una nueva beca a cadetes en formación que próximamente se incorporarán a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El apoyo económico, equivalente a 7 mil pesos por cadete, se entrega de manera directa con el propósito de respaldar sus gastos durante el proceso de capacitación física y emocional previo a su integración a la corporación.

Los beneficiarios expresaron su agradecimiento al Gobierno Municipal y refrendaron su compromiso de contribuir a la seguridad y tranquilidad de las familias cholultecas.

*DIF ENTREGA APARATOS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD*

En el marco del décimo Miércoles del Pueblo, el DIF Municipal, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, realizó la entrega de aparatos funcionales a personas con discapacidad, entre los que se encuentran bastones, andaderas y auxiliares auditivos.