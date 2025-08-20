“La pensión” es el cuarto sencillo promocional del nuevo EP de Mariana Ochoa

Se encuentra disponible en todas las plataformas digitales a partir del pasado viernes 15 de agosto.

El estreno en vivo lo realizará la rec onocida cantante, compositora y actriz el jueves 25 de septiembre en el Auditorio Nacional.

Por Mino D’Blanc.

“La pensión” es el cuarto sencillo promocional del EP que Mariana Ochoa lanzó en este año 2025, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales a partir del pasado viernes 15 de agosto.

Esta canción es composición de la cantante, compositora y actriz en coautoría con la talentosa María Bernal, Joel Alonso Montes y Juan Carlos García.

Mariana Ochoa sorprende a propios y extraños al mostrarse completamente orgullosa de sus raíces latinas, siendo fiel a su estilo alegre y divertido, e invitando a bailar y a disfrutar a todos los escuchas con “La pensión”, cuyo género es la cumbia.

La letra tiene como protagonista a una madre de familia que habla de la falta de responsabilidad, la ausencia y los roces con quien fue su pareja, expresando sentimientos de fortaleza y valentía al asumir el rol de ambos padres.

Cabe mencionar que el estreno en vivo de “La pensión” será en el majestuoso escenario del Auditorio Nacional el jueves 25 de septiembre del presente año y en el que Mariana Ochoa tendrá invitados especiales que son Kenny (de Los Eléctricos), Juan Solo, la propia María Bernal y Jonathan Becerra.