Marcos Montero se integra a “Mi verdad oculta” en donde dará vida a Tomás, el alcalde del pueblo

Por Mino D’Blanc

Marcos Montero se integró a partir de este martes 19 de agosto a las grabaciones de la telenovela “Mi verdad oculta”, la nueva producción del experimentado y talentoso Carlos Moreno Laguillo para TelevisaUnivision.

El actor dará vida a Tomás quien es el alcalde del pueblo y tendrá participación en 18 capítulos.

En este primer día de grabaciones para él, compartió escenas con Ana Paula Martínez, Erick García, Mariano Meochi y Raúl Vega.

Hay que recordar que el melodrama campirano “Mi verdad oculta”, adaptado y escrito por Martha Carrillo y Cristina García es protagonizado por Susana González, David Chocarro y Andrés Palacios y en la trama la venganza, la incertidumbre, los reencuentros y el amor serán los ingredientes principales de la historia.

“Mi verdad oculta” se estrenará en el último trimestre del presente año por “las estrellas”.