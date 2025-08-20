Se impone Miguel Tijerina por decisión unánime a Eduardo de la Cruz

Staff/RG

Se enfrentan en el marco del XV Aniversario de Round Zero Upper Fight

Por decisión unánime, el pugilista regiomontano, Miguel Tijerina, se impuso al debutante aguascalentense Eduardo de la Cruz, en pelea efectuada en el marco del XV aniversario de la promotora boxística Round Zero Upper Fight presentada por TV Azteca, en el Salón Ribera de Monterrey, Nuevo León.

Con este resultado, Tijerina Álvarez llegó a dos victorias en su carrera profesional, que incluye además una derrota y cero empates. En tanto, De la Cruz sufrió su primer revés en el terreno de paga.

La pelea, válida por el peso súperpluma a cuatro rounds, inició con un claro dominio de parte de Tijerina, quien conectó sendos volados de ambas guardias que hicieron tambalear a su oponente, el cual buscó devolverle la misma dosis, tras pagar el derecho de piso en su primera aparición profesional.

A continuación, vino un jab de mano izquierda del exponente local que mandó a sentarse en la lona al aguascalentense, al cual Martha Buentello, tercera sobre la superficie, le aplicó la cuenta de protección de 10 segundos, que libró satisfactoriamente.

En el segundo asalto, Miguel salió decidido a culminar con el pleito y comenzó a propinarle una serie de golpes a Eduardo, quien buscaba reponerse del castigo sufrido y del par de caídas que sufrió en el primer rollo de la batalla.

En el arranque del tercer round ambos boxeadores intercambiaron impactos alrededor del cuadrilátero, posteriormente llegó una efímera detención de la contienda por un cabezazo de parte del regiomontano sobre el hidrocálido.

Y en el último episodio, Tijerina Álvarez, quien vistió pantaloncillo azul con vivos negros, arrinconó contra las cuerdas al joven debutante, quien resistió hasta al final para llegar a la decisión de las tarjetas de los jueces, las cuales favorecieron al pugilista local.