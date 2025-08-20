Más de 55 millones de turistas activan el verano: DOOH, la clave para impactar en movimiento

Staff/RG

Julio y agosto son los meses con mayor afluencia de pasajeros en el AICM debido a la temporada vacacional, según registros del propio aeropuerto.

65% de los mexicanos toma decisiones de compra espontáneas durante sus traslados (Kantar México).

México, CDMX, 20 de agosto, 2025.- Más de 55 millones de turistas nacionales recorrieron el país durante el verano, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (SECTUR). Esta movilidad masiva no solo impulsó la economía en destinos clave, también reforzó el papel de la publicidad digitial exterior (DOOH, por sus siglas en inglés) como una herramienta etsratégica para conectar con audiencias en tránsito.

El aumento del tráfico aéreo y terrestre en un 8% y la ocupación hotelera superior al 70% en destinos de playa, según el INEGI, reflejan el alcance del fenómeno. A la par, un estudio de SECTUR indica que el 88.3% de los mexicanos realiza alguna actividad fuera del hogar durante las vacaciones, entre ellas visitas familiares (48.1%), cine (46.3%) y viajes a Pueblos Mágicos (37%).

“Este nivel de desplazamiento convierte a espacios como aeropuertos, terminales de autobuses, centros comerciales y zonas turísticas en puntos estratégicos para el impacto visual y emocional. En ese contexto, el DOOH destaca por sus ventajas logísticas, tecnológicas y narrativas”, señaló Sergio Larrañaga, director general de Promo Espacio.

Uno de los puntos más relevantes es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), que en 2024 registró más de 45 millones de pasajeros, de los cuales 8 millones transitaron solo en julio y agosto. Además, el 25.9% de los mexicanos elige el avión como su principal medio de transporte durante verano, lo que convierte al AICM en un nodo privilegiado para la exposición de marca.

“En Promo Espacio contamos con pantallas estratégicamente ubicadas en el AICM, donde hemos lanzado campañas de alto impacto que capitalizan la atención de los viajeros en momentos clave del trayecto”, comentó Larrañaga.

Más allá del aeropuerto, el DOOH permite adaptar los mensajes al contexto del público según su ubicación, clima o actividad. “Por ejemplo, una sala de espera puede anunciar un tour a Cancún o una promoción de bloqueadores solares justo cuando el viajero lo necesita”, añadió.

En el transporte terrestre, la oportunidad también es significativa. BUSMedia reporta una afluencia semanal de más de 14 millones de personas en autobuses y salas de espera, con tiempos de exposición de hasta tres horas en rutas urbanas e interurbanas.

A nivel global, el DOOH continúa su expansión. Según Statista, este mercado superará los 22 mil millones de dólares en ingresos para 2025. Además, PwC estima que las campañas digitales generan hasta 25% más recordación que la publicidad exterior tradicional.

El DOOH también responde a un comportamiento de consumo estacional, de acuerdo con Kantar México, el 65% de los mexicanos toma decisiones de compra espontáneas durante sus traslados. Esto convierte al entorno físico en un canal de alto valor, donde la segmentación en tiempo real y el uso de inteligencia artificial permiten acompañar, no interrumpir, los trayectos.

“El verano en México es un fenómeno de tránsito, conexión y consumo. Con millones de personas en movimiento, cada viaje es una historia y cada punto de contacto, una oportunidad. El DOOH es el lenguaje visual de esta temporada, narrando en movimiento lo que las marcas tienen que decir”, concluyó Larrañaga.

