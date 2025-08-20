Pepe Chedraui destaca resultados en seguridad para una ciudad con paz y protección

– _Las acciones se realizan de forma coordinada entre los tres niveles de gobierno: presidente municipal_

– _Mediante la implementación de leyes y la promoción de iniciativas se brinda a los elementos policiacos las herramientas necesarias para realizar un trabajo efectivo: Andrés Villegas_

– _El Gobierno de la Ciudad reitera el compromiso para mantener el orden en el Centro Histórico mediante un operativo permanente: Franco Rodríguez_

– _El próximo domingo 24 de agosto se llevará a cabo la Carrera del Policía: Félix Pallares_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 20 de agosto de 2025.- Como parte de las acciones encaminadas en la mesa de paz y protección, encabezadas por el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, y que tienen como objetivo generar entornos seguros, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), continúa fortaleciendo las medidas de autocuidado, a través del Departamento de Prevención del Delito, para evitar que las y los ciudadanos sean víctimas de conductas delictivas, donde se vea afectada su integridad física, así como su patrimonio.

En conferencia de prensa, el presidente municipal, afirmó que todas las acciones en materia de seguridad se realizan de forma coordinada entre los tres niveles de gobierno y todos asumen las responsabilidades que les corresponden en la materia. “Estamos trabajando para seguir disminuyendo todos y cada uno de los delitos que nos impactan en Puebla capital como lo dice el Secretariado”, expresó.

De la misma forma destacó la implementación de tecnología para que los cuerpos de seguridad tengan mayor sustento al momento de realizar sus detenciones y la ciudadanía tenga la certeza respecto al comportamiento de las y los uniformados al realizar sus labores.

“Vamos a estar presentado los tiempos de las reacciones inmediatas que tenemos que disminuir, cada vez más, para que tengamos una comunicación y una respuesta más rápida para las y los ciudadanos”, puntualizó.

En su mensaje, el diputado local del distrito 15, Andrés Villegas, destacó el trabajo que se ha venido realizando desde el ámbito legislativo, mediante la implementación de leyes y la promoción de iniciativas para brindar a los elementos policiacos las herramientas necesarias para realizar un trabajo efectivo, resultado de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Por su parte, el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez reiteró el compromiso del Gobierno de la Ciudad para mantener el orden en el Centro Histórico mediante un operativo permanente en el primer cuadro de la ciudad, como el ejecutado ayer en la 3 Norte y 10 Poniente, para mantener la gobernabilidad del municipio.

En ese sentido, refirió que el gobierno de Pepe Chedraui Budib ofrece alternativas para el comercio popular, como la Feria de Regreso a Clases instalada en el Paseo Bravo, y la posibilidad de instalarse en fiestas patronales e incluso ha iniciado programas de regularización.

En su mensaje, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), coronel Félix Pallares Miranda, presentó el informe de resultados, donde destacó que, del 12 al 18 de agosto, fueron atendidos 3 mil 902 auxilios, con un promedio de 557 solicitudes de apoyo al día, mismas que tuvieron un tiempo de respuesta promedio de 06:26 minutos.

En el mismo periodo, se han efectuado 10 operativos “Centinela”, conjuntos con el Estado y la Federación, teniendo 80 puntos de inspección, realizando 826 inspecciones a motocicletas y automóviles, además de que otros 180 vehículos fueron enviados al depósito oficial y se realizaron 19 infracciones.

Además, se implementaron 80 operativos “Transporte Seguro”, en más de 100 rutas del servicio colectivo; 648 unidades fueron inspeccionadas, así como 2 mil 640 personas consultadas, dando como resultado la detención de una persona.

En cuanto al operativo “Angelópolis”, se realizaron cinco acciones en las que fueron resguardadas tres personas de nacionalidad colombiana y el aseguramiento de una motocicleta.

Derivado de la implementación de despliegues territoriales en colonias, barrios y juntas auxiliares que forman parte del Municipio de Puebla, esta Secretaría informa que, en el mismo periodo, se aseguraron 14 armas de fuego, así como cartuchos útiles, y se decomisaron 380 gramos de sustancias ilícitas.

También se recuperaron 41 vehículos con reporte de robo. Durante estas acciones, se reportó la detención de 103 personas, donde 28 fueron presentadas ante el Juzgado de Justicia Cívica, 2 ante la autoridad especializada en adolescentes y 73 quedaron a disposición del Ministerio Público.

Cabe destacar que de entre los detenidos en los últimos días, 19 cometieron el delito de robo de vehículo; 17, robo a comercio; 5 a casa habitación, 2 a transeúnte, y 32, por la comisión de otras conductas delictivas.

En cuanto a programas de Prevención del Delito, basados en estrategias de los tres niveles de Gobierno, que buscan construir una sociedad en paz y atender las causas estructurales de la violencia, se han realizado 62 acciones como Policía con Valor, Guardianes de la Paz, Movilidad Segura, Senderos de Paz y recorridos de Seguridad; resultando 6 mil 643 personas beneficiadas.

En Prevención del Delito de Género, se han realizado cuatro campañas contra la violencia de género, 35 redes de mujeres capacitadas, seis foros “En el Punto de no Callar Más”, y 19 talleres de prevención contra la violencia de género; siendo beneficiadas un total de 7 mil 640 personas.

Con el programa “Hazlo por ti, vive sin drogas”, se beneficiaron 3 mil 735 personas al acudir a cinco Rallys, Vive Sin Drogas, a 42 talleres “Cero muertes por alcohol al volante”, y 5 foros “Hazlo por ti, vive saludable”. 3 mil 632 comerciantes han recibido pláticas con “Negocios de la Ciudad Segura”; 49 mil 138 estudiantes y padres de familia recibieron platicas y talleres sobre acoso escolar, adicciones y medidas preventivas para una Escuela Segura.