Armenta pide a Pepe Chedraui tapar baches en el Centro Histórico

Erika Méndez

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mie, hizo un llamado al presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, para que tape los baches en el Centro Histórico.

En conferencia de prensa, indicó que el ayuntamiento capitalino está trabaja con el estado, para reparar las afectaciones dw los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN).

Destacó que las administraciones pasadas pusieron diferentes pretextos para no trabajar en favor de los ciudadanos y, por ello, miles de calles se encuentran destrozadas.