Video: Llegan reliquias de San Judas Tadeo a Capilla Santa María de Guadalupe en Lomas de Angelópolis

María Huerta

Las reliquias de San Judas Tadeo llegaron a la Capilla Santa María de Guadalupe en Lomas de Angelópolis, donde devotos acuden a admirar este tesoro religioso.

La reliquia de San Judas Tadeo llegó a Puebla el pasado 11 de agosto y estará hasta el primero de octubre en 20 parroquias de la Arquidiócesis de Puebla como parte de la 7.ª etapa de su peregrinación por el centro del país.

La reliquia de primer grado de San Judas Tadeo consiste en un fragmento de hueso colocado en un relicario en forma de brazo que bendice, estará sólo este día en la capilla ñ Santa María de Guadalupe, Lomas de Angelópolis.