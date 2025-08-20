BUAP lanza programa de acompañamiento para estudiantes embarazadas

María Huerta
La BUAP habilitó inscripciones en el programa de acompañamiento psicosocial para estudiantes embarazadas, PAPEE (Programa de Acompañamiento Psicosocial a Estudiantes Embarazadas).
Dicho programa busca brindar apoyo integral a las estudiantes durante su embarazo, aborda aspectos académicos, emocionales y de salud.
La máxima casa de estudios llamó a las interesadas inscribirse en el edificio San Jerónimo (3 oriente número 403), así como en la planta baja del EMAS en Ciudad Universitaria o a través del correo electrónico: orientacion.embarazadas@correo.buap.mx; y orientacion.embarazadas.buap@gmail.com.
