Violento asalto deja un hombre herido de bala en Tehuacán

By Redaccion2 / 20 agosto, 2025

Desde Puebla

Un trabajador de Telmex fue herido de bala en violento asalto, para despojarlo de la nómina en Tehuacán.

La mañana de este miércoles, en la calle 16 Norte esquina con la calle 6 Poniente de la colonia Serdán.

