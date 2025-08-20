Alseseca, Atoyac y vasos reguladorres, hasta ahora con normalidad en Puebla capital

Desde Puebla

*Puebla, Pue., a 20 de agosto de 2025.-* La Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil, a través del Departamento de Alertamiento e información de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, informa a la ciudadanía que, tras el monitoreo preventivo realizado, los niveles de los ríos Alseseca y Atoyac se mantienen estables y dentro de los rangos considerados seguros. Esta condición permite continuar con el desarrollo normal de las actividades en zonas aledañas, sin que se presenten hasta el momento riesgos de desbordamiento.

Asimismo, los vasos reguladores de Puente Negro y Santuario, elementos clave en la captación y control de aguas pluviales durante la temporada de lluvias, se reportan actualmente al 10% y 20% de su capacidad respectivamente.

Estas cifras indican que ambos cuerpos de regulación están operando con suficiente margen y no representan riesgo alguno para la población en este momento.

No obstante, se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil, especialmente ante la posibilidad de lluvias en las próximas horas.

En caso de observar cambios en el cauce de ríos, acumulaciones de agua o situaciones de riesgo, se solicita reportarlo de inmediato a los números 072 o 911.