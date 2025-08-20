Chávez Jr. podría salir libre en los próximos días tras ser dictado a prisión preventiva

PUBLIMETRO

A pocas horas de su deportación a México, un juez de Justicia Penal Federal dictó prisión preventiva para Julio César Chávez Jr. por el delito de delincuencia organizada, infringiendo la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En la audiencia realizada en el Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo, Sonora, la defensa del boxeador sinaloense solicitó la duplicidad del término constitucional, lo que significa que se amplió el plazo 72 horas mas para conocer si será vinculado a proceso.

Podría salir libre pronto

El juez, Enrique Hernández, fijó como nueva fecha el próximo sábado 23 de agosto, a las 17:00 horas locales, por lo que permanecerá en el penal de máxima seguridad de la capital sonorense.

Esto significa que el boxeador originario de Culiacán, Sinaloa, podría salir libre en los próximos días en caso de que no sea vinculado a proceso.

Para que esto ocurra, el juez tendría que dictaminar que no existen pruebas suficientes para continuar con la investigación. En caso de que no ocurra esto, el proceso penal seguirá y el hijo de la leyenda deberá permanecer tras las rejas.

¿De qué se le acusa?

Chávez Jr. fue detenido el pasado 2 de julio por agentes del ICE en Los Ángeles, California, por no tener su documentación en regla y, tras varias semanas, este 19 de agosto fue entregado a las autoridades mexicanas alrededor de las 11:53 horas, según el Registro Nacional de Detenciones.

El hijo de la máxima leyenda del boxeo en México enfrenta una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República por nexos con el crimen organizado, específicamente con el tráfico de armas.

El pugilista de 39 años es vinculado con el Cártel de Sinaloa, para ser precisos con la facción de Los Chapitos. Su caso ha generado eco internacional al tratarse de una personalidad en el mundo del deporte.