Video: Lilia Cedillo presentó el billete de lotería conmemorativo al Colegio del Estado

María Huerta
En el edificio Carolino, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo y Olivia Salomón, directora General de la Lotería Nacional en México, presentaron el billete conmemorativo al Colegio del Estado.
Cedillo Ramírez aseguró que hoy en día la Universidad Autónoma de Puebla es una institución sólida y fuerte, gracias al legado del Colegio del Estado.
“El bicentenario del Colegio del Estado nos recuerda nuestros orígenes y su importancia en nuestro país”.
You may also like
-
Un homicidio más en Huauchinango: Ejecutaron a un hombre en Las Colonias de Hidalgo
-
Bienvenida a estudiantes del Complejo Regional Mixteca y de la prepa Simón Bolívar BUAP
-
Video: Integrantes de la federación Doroteo Arango se deslindaron del asesinato afuera del estadio Cuauhtémoc
-
Armenta asegura que no tolerará abusos de poder y corrupción en su familia
-
SSP trabajará con municipios en programas de alcoholímetros