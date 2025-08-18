Video: Lilia Cedillo presentó el billete de lotería conmemorativo al Colegio del Estado

María Huerta

En el edificio Carolino, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo y Olivia Salomón, directora General de la Lotería Nacional en México, presentaron el billete conmemorativo al Colegio del Estado.

Cedillo Ramírez aseguró que hoy en día la Universidad Autónoma de Puebla es una institución sólida y fuerte, gracias al legado del Colegio del Estado.

“El bicentenario del Colegio del Estado nos recuerda nuestros orígenes y su importancia en nuestro país”.