Bienvenida a estudiantes del Complejo Regional Mixteca y de la prepa Simón Bolívar BUAP

Ustedes son el corazón de la institución en el interior del estado”: Rectora Lilia Cedillo

Desde Puebla

En un ambiente de alegría y entusiasmo, estudiantes de Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros, del Complejo Regional Mixteca de la BUAP, así como de la Preparatoria Regional Simón Bolívar, disfrutaron de la bienvenida como nuevos integrantes de la comunidad universitaria de esta casa de estudios.

En este festejo, ambientado con música, venta de antojitos por parte de estudiantes de gastronomía, competencia de baile, lucha libre y otras actividades recreativas, la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez recibió muestras de apoyo y cariño por parte de los jóvenes, a quienes ratificó su compromiso con los complejos regionales, a los que nombró “el corazón” de la institución en el interior del estado. “Ustedes hacen que vibre la BUAP”, expresó.

En su mensaje, aseguró que el trabajo para mejorar el equipamiento y las instalaciones del Complejo Regional Mixteca será una constante para su crecimiento y consolidación como una oferta educativa de calidad. Comentó que se dotará de una unidad más de transporte a este campus, para la seguridad de los alumnos en sus traslados.

Al continuar con su visita en la sede de la Preparatoria Regional Simón Bolívar, la Rectora Lilia Cedillo convivió con los estudiantes, a quienes les comunicó que ya se preparan diversas actividades culturales y deportivas a lo largo del semestre, para complementar su formación.