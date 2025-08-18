Un homicidio más en Huauchinango: Ejecutaron a un hombre en Las Colonias de Hidalgo

Hace unos días, ejecutaron a padre e hijo a un kilómetro del homicidio de hoy

Desde Puebla

Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado con arma de fuego la madrugada de este lunes en la junta auxiliar de Las Colonias de Hidalgo, perteneciente a Huauchinango.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue encontrada sin vida en plena vía pública, en el centro de la localidad.

Según los reportes iniciales, el cuerpo se encontraba boca arriba, con varias heridas de bala.

Junto a él, las autoridades hallaron un machete que, se presume, portaba el fallecido.

Se ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este crimen.