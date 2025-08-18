Deportistas rarámuris tienen destacada actuación en Canadá; regresan con muchas medallas a México

EL UNIVERSAL

La delegación de atletas obtuvo 25 preseas en distintas pruebas

Los Juegos Maestros Indígenas 2025, que se realizaron en Canadá, han significado un enorme logro para México, país que representado en su mayoría por deportistas rarámuris, brilló en diferentes disciplinas.

La justa, que reúne a atletas de pueblos originarios de distintas partes del mundo y busca celebrar la diversidad cultural, permitió a los deportistas mostrar su poderío y quedarse con los primeros lugares en deportes como atletismo, basquetbol y disciplinas árticas.

Con un total de 25 medallas, la delegación mexicana en Ottawa, Canadá, regaló grandes momentos, destacando la participación de Aristeo Cubesari, quien ganó cuatro preseas de oro en 800, 1,500 y 3,000 metros, además de una más en campo traviesa de 5 km.

En esa lista de figuras, que incluyó a personas de Asia, África y Oceanía, también sobresalió la joven Mayra González, quien se coronó con tres medallas de oro en las pruebas femeniles junior.

Lee también Leagues Cup 2025: ¿Cuáles partidos de los cuartos de final se transmitirán por televisión abierta?

La participación de los deportistas indígenas mexicanos fue presumida mediante las redes sociales de la Embajada de México en Canadá, que mostró en algunas imágenes el cariño que recibieron del público canadiense.

Además de las competencias deportivas, se realizaron actividades culturales, exhibiciones de arte, música, danza y gastronomía indígena, en las que México también tuvo un papel muy importante.

LAS MEDALLAS DE MÉXICO EN LOS JUEGOS MAESTRO INDÍGENA 2025

México obtuvo un total de 25 medallas: