Continúa abierta la entrega de útiles escolares gratuitos niños en San Pedro Cholula

*Todos los estudiantes de preescolar podrán ser beneficiados*

Desde Puebla

*18 de agosto, 2025. San Pedro Cholula, Pue. –* El gobierno de San Pedro Cholula refrenda su compromiso de impulsar políticas públicas que favorezcan el bienestar de las familias cholultecas en materia educativa, económica y social.

En este sentido, el DIF Municipal, encabezado por la Mtra. Lupita Fernández, mantiene abierto el registro del programa “Amoxtli”, mediante el cual se entregarán de manera gratuita paquetes de útiles escolares básicos para niñas y niños de 3 a 7 años que cursen preescolar en instituciones públicas del municipio, así como en los CAIC.

Las madres, padres o tutores interesados deberán presentar la siguiente documentación en las oficinas del DIF Municipal, ubicadas en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepontla:

• Copia simple del acta de nacimiento del alumnado.

• Copia actualizada de la CURP del alumnado.

• Copia de acta de asignación a 1er grado del ciclo escolar 2025-2026.

• Copia de boleta de sugerencia para alumnado que ingrese a 2º y 3er grado.

• Copia de INE de madre o padre.

• En caso de que la madre o el padre no pueda acudir, se deberá enviar con la persona representante copia de INE con la leyenda: “Autorizo que esta persona recoja mi beneficio”.

El paquete de útiles incluye: mochila con serigrafía, resistol, plastilina, crayones jumbo, dos libretas, tijeras, etiquetas, lápiz y una tarjeta con mensaje motivacional.

El registro continuará los días 19 y 20 de agosto, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.