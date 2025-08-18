Aprehendió la FGE a probable responsable de homicidio en Palmar de Bravo

EL VALLE

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Yahir N., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado, en agravio de un hombre en el municipio de Palmar de Bravo.

De acuerdo con las investigaciones, el 22 de julio de 2017, la víctima se encontraba en terrenos de cultivo de su propiedad, ubicados en la localidad de San Francisco, perteneciente al municipio antes referido. En ese momento, llegó el ahora imputado, quien presuntamente cortó el paso del agua a los terrenos de la víctima, lo que originó una discusión entre ambos.

Durante el altercado, Yahir N. habría sacado un arma de fuego disparando a la cabeza de la víctima, provocándole la muerte. Posteriormente, el presunto agresor huyó del lugar a bordo de una motocicleta.

Derivado de las diligencias realizadas por la Fiscalía, se obtuvo y ejecutó la orden de aprehensión correspondiente, logrando la detención del probable responsable, quien quedó a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso penal en su contra.