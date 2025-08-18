EN LÍNEA DEPORTIVA

Pepe Hanan

De verdad que la violencia en nuestro país viene escalando de manera preocupante, ya el tema se da en todos los ámbitos y el fútbol no es ajeno a este asunto.

Mire que el fin de semana pasado fue triste ver las imágenes de una balacera afuera del Estadio Cuauhtémoc donde incluso se ve a un sujeto disparando a diestra y siniestra en plena avenida sin importar si había civiles y aficionados en en la calle, el resultado de este enfrentamiento entre organizaciones que se disputan el control de los estacionamientos de las zonas aledañas al Cuauhtémoc resultó en una mujer muerta por disparo de arma de fuego y un lesionado que requirió intervención quirúrgica también alcanzado por las balas de este energúmeno que poco le importó quien saliera lesionado con tal de llevarse unos cuantos pesos.

En Guadalajara en el Akron la familia del ex jugador del Puebla y Chivas Angel Zaldivar fue agredida a golpes resultando su hermano con fractura de nariz y por si fuera poco la paliza que se dieron aficionados del Tigres y del América tanto dentro como fuera del estadio universitario.

Una verdadera guerra de guerrillas que no da tregua y que pone en peligro a todo aquel que disponga asistir a un partido de fútbol profesional sea donde sea.

En lo que respecta a Puebla bien harían las autoridades en checar quién dentro de la organización del Puebla tiene vínculos de negocios con los meros meros de estas organizaciones que están tratando de ser erradicadas por el gobierno del estado.

Al famoso Ro(b)a según testigos se le ha visto entrar a las oficinas del mercado donde están las oficinas de quienes manejan estos asuntos.

Si el gobierno del estado pretende acabar con este tipo de desmanes tendría que sacar de Puebla a este fuereño quien por su ambición y odio hacia quien le quitó la Ubre de la que se estaba alimentando económicamente propicia desmanes como lo sucedido el Viernes pasado donde la situacion se salio de control y ya vimos en lo que acabo.

Mientras la Liga MX no imponga castigos ejemplares sobre los clubes locales donde se dan los desmanes háganse adentro o afuera del inmueble la cosa seguirá igual o peor pues todos se echan la bolita y la integridad de los aficionados es la que sigue y seguirá en riesgo.

Deberían de venir vetos de estadios de 2 a 3 partidos para que bajo ese riesgo los clubes se involucren de verdad y dejen de hacerse como el Tío Lolo.

CLUB PUEBLA

Referente al equipo de la franja la enésima derrota de Pablo Guede al frente del equipo derivo en su salida del club, dicen que renunció, en lo personal me da la impresión que le dieron una salida digna a alguien que nunca pudo darle rumbo a la escuadra y que la verdad sus números son los peores que se recuerden de un DT en los últimos 20 años en el equipo camotero.

En palabras de Rafael ‘Chiquis’ García Director Deportivo del la escuadra camotera confirmó para En Línea Deportiva que Martín ‘La Rata’ Bravo se quedará al frente de manera interina para al menos el encuentro de Leagues Cup frente al Seattle Sounders en la unión americana y que ya están en platicas con algunos candidatos a los cuales consideran que podrían venir a aportar algo bueno a los jóvenes del plantel camotero.

Extraoficialmente se escucho el nombre de Gabriel Caballero ex jugador del Club Puebla y también director técnico con cierta experiencia para liderar el banquillo del equipo de la franja.

Seguramente durante esta misma semana se estará dando a conocer el nombre del elegido para agarrar la papa caliente que significa tomar la dirección técnica de la franja camotera.

Sea quien sea ojalá venga a mejorar y a estabilizar la situacion del equipo para ir mejorando el entorno de manera paulatina.

Por lo pronto con todo en contra la escuadra poblana se presentará en Seattle Washington en el mismo estadio donde juegan los Halcones Marinos de Seattle en la NFL para definir el pase a semifinales de la Leagues Cup donde haya sido como haya sido la franja se metió como 4to de 18 participantes mexicanos lo cual al menos dio una alegría a la golpeada afición poblana.

Nosotros veremos y diremos que pasa.

Hasta la próxima.

Seguimos en línea.

Sígueme en redes:

X:@pepehanan

Instagram:@pepehanan

Tiktok:@pepehanan1

Theads:@pepehanan

Facebook:pepehanan

YouTube:enlineadeportiva