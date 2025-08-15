SSP implementa operativo “Cero Robos”

María Huerta
La secretaría de Secretaría Pública (SSP) implementa el operativo “Cero Robos” en el acceso al parque industrial, con revisiones a unidades de carga y tractocamiones, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.
Al respecto, el teniente Garduño Fernández explicó que el despliegue de Fuerzas Armadas para el operativo “Cero Robos” en la autopista 150 busca inhibir este delito.
Resaltó que se adquirieron patrullas con tecnología, para hacer frente a la delincuencia.
You may also like
-
Puebla capital espera tormentas eléctricas y una probabilidad de lluvia en 50%
-
En Atlixco, Ariadna Ayala inició la “Elotada 2025”
-
Asesinaron en Huauchinango a dos trabajadores de empresa de gas
-
Vecinos de Amozoc detuvieron a presuntos rateros
-
Detenido en Toluca presunto homicida de exmagistrado del PJEdomex