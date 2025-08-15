SSP implementa operativo “Cero Robos”

María Huerta

La secretaría de Secretaría Pública (SSP) implementa el operativo “Cero Robos” en el acceso al parque industrial, con revisiones a unidades de carga y tractocamiones, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Al respecto, el teniente Garduño Fernández explicó que el despliegue de Fuerzas Armadas para el operativo “Cero Robos” en la autopista 150 busca inhibir este delito.

Resaltó que se adquirieron patrullas con tecnología, para hacer frente a la delincuencia.