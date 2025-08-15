Liga MX: ¿Cuáles partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025 serán transmitidos en televisión abierta?

EL UNIVERSAL
El balón vuelve a rodar en el futbol mexicano. Este viernes, se pone en marcha la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.
La cuarta fecha llegó a su fin el lunes pasado, dejando a su paso sorpresivos resultados que modificaron algunos lugares en la clasificación general.
Luego de los cuatro primeros juegos del certamen, el Pachuca continúa en la cima de la clasificación general, gracias a que ha sumado los 12 puntos posibles.
A los Tuzos, los siguen muy de cerca los Tigres, el Toluca y el Monterrey con nueve unidades cada uno,
En el otro extremo de la tabla, se encuentra el Querétaro, que está hundido sin haber podido obtener ni un solo punto.
El naciente torneo continúa su curso este día, con dos partidos que prometen estar llenos de emociones para sus respectivas aficiones.
La mayor cantidad de encuentros se estarán disputando el sábado, ya que habrá cinco de los nueve que se realizan cada jornada.
Para el domingo, se realizarán los dos últimos compromisos de la Fecha 5 del Apertura 2025 de la Liga MX.
Cabe resaltar que, para la quinta jornada, solamente cuatro duelos podrán ser visto en televisión de manera gratuita.
¿Cuáles partidos de la Jornada 5 del Apertura 2025 de la Liga MX serán transmitidos en televisión abierta?
- Puebla vs Atlético San Luis
- Fecha: Viernes 15 de agosto
- Hora: 19:00
- Estadio: Cuauhtémoc
- Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi
- Necaxa vs León
- Fecha: Viernes 15 de agosto
- Hora: 21:056
- Estadio: Victoria
- Transmisión: Azteca 7/Claro Sports/Pluto TV
- Chivas vs FC Juárez
- Fecha: Sábado 16 de agosto
- Hora: 17:07
- Estadio: Akron
- Transmisión: Amazon Prime
- Cruz Azul vs Santos Laguna
- Fecha: Sábado 16 de agosto
- Hora: 19:00
- Estadio: Olímpico Universitario
- Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium
- Tigres vs América
- Fecha: Sábado 16 de agosto
- Hora: 19:00
- Estadio: Universitario
- Transmisión: Azteca 7/FOX/Caliente TV/Tubi
- Pachuca vs Tijuana
- Fecha: Sábado 16 de agosto
- Hora: 19:00
- Estadio: Hidalgo
- Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi
- Toluca vs Pumas
- Fecha: Sábado 16 de agosto
- Hora: 21:10
- Estadio: Nemesio Diez
- Transmisión: Canal 5/TUDN/FOX/Caliente TV/Tubi/ViX Premium
- Querétaro vs Atlas
- Fecha: Domingo 17 de agosto
- Hora: 16:00
- Estadio: Corregidora
- Transmisión: FOX/Caliente TV/Tubi
- Monterrey vs Mazatlán
- Fecha: Domingo 17 de agosto
- Hora: 18:00
- Estadio: BBVA
- Transmisión: ViX Premium
You may also like
-
Liga Mexicana de Beisbol: Así se jugarán las Series de Zona del 2025
-
Isaac del Toro hará historia como líder de México en el Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda
-
Aplausos, “La niña de oro” mexicana se sube a lo más alto del podio en gimnasia
-
Liga MX Apertura 2025: Dónde y a qué hora ver en vivo todos los partidos de la Jornada 5
-
Liga MX Femenil: Resultados y sorpresas de la Jornada 6 del Apertura 2025