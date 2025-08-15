En Atlixco, Ariadna Ayala inició la “Elotada 2025”

Desde Puebla

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, en un ambiente lleno de música, baile y tradición, inició La Elotada 2025, una fiesta dedicada al maíz que forma parte de la agenda turística “Apasiónate por Atlixco”.

La celebración se realiza en el Centro de Convenciones hasta el domingo 17 de agosto y reúne a 69 expositores locales, quienes ofrecen antojitos, bebidas, artesanías y una amplia variedad de productos elaborados a partir del maíz, ingrediente emblemático de la identidad cultural y gastronómica de la región.

Durante la inauguración, Ariadna Ayala Ariadna Ayala reconoció el esfuerzo del comité organizador y subrayó que “este evento no solo preserva nuestras tradiciones y sabores, sino que también impulsa la economía local y visibiliza el trabajo de nuestras productoras y productores. Tan solo en Atlixco se siembran más de 10 mil toneladas de maíz; por ello, este evento reconoce y honra a uno de los cultivos agrícolas más importantes de México”.

Además de la oferta gastronómica, el público podrá disfrutar de un foro artístico, actividades culturales y juegos familiares como la tradicional lotería, todo con acceso gratuito desde las 12 del día y hasta las 12 de la noche, fomentando la integración y sana convivencia de las familias.

Este fin de semana, Atlixco te espera para vivir La Elotada 2025: un evento que enaltece el orgullo por nuestras raíces y la riqueza de nuestra tierra.