Asesinaron en Huauchinango a dos trabajadores de empresa de gas

Abelardo Domínguez

Huachinango, en orfandad de seguridad, se tiñe de sangre este viernes por hechos violentos en Tenango de las Flores.

Este viernes por la mañana se registró un ataque directo en el punto conocido como “Tres y Medio”, en la localidad de Tenango de las Flores, Huauchinango.

Como resultado del incidente, dos personas del sexo masculino, identificadas como Ausencio P. (54 años) y Andrés P. (23 años), ambos originarios de Chicahuaxtla, Tlaola, fueron asesinados mientras se dirigían a su centro de trabajo en una empresa de distribución de gas.

Según los primeros informes, agresores interceptaron a las víctimas y, tras efectuar múltiples disparos, se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

De varios plomazos ejecutaron a padre e hijo en Huauchinango

Sadit González

Padre e hijo fueron ejecutados a balazos en un vehículo particular marcas Chevrolet Corsa de color gris en el momento que circulaban por la carretera interserrana de Tenango de Las Flores a Las Colonias de Hidalgo, del municipio de Huauchinango, a la altura del paraje conocido como “El Tres y Medio”.

Los occisos fueron identificados como Ausencio Ortiz y su hijo, ambos con domicilio en el Barrio de Poyicatla de la poblacion de Chicahuxtla del municipio de Tlaola, quienes se desempeñaban como empleados de la empresa Regio-Gas.