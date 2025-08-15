Puebla capital espera tormentas eléctricas y una probabilidad de lluvia en 50%

Desde Puebla

*Puebla, Puebla., a 15 de agosto de 2025.-* La secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, a través de su Dirección de Gestión de Riesgos, informa a la ciudadanía el pronóstico hidrometeorológico para este día con base en los reportes oficiales de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Sistema Meteorológico Nacional (SMN), en el marco del monitoreo permanente de fenómenos naturales que puedan representar un riesgo para la población.

Para este día se prevé cielo parcialmente nublado con alta probabilidad de lluvia acompañada de tormentas eléctricas durante la tarde, con una acumulación aproximada de 0 a 5 mm alrededor de las 16:00 horas.

La temperatura máxima será de 23°C y la mínima de 12°C.

Asimismo, se reporta un índice de radiación ultravioleta en nivel extremo, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección adecuada. La calidad del aire se mantiene en nivel bueno, sin riesgos para la salud, y el semáforo volcánico permanece en Amarillo Fase 2, lo que indica actividad menor, pero requiere atención constante.

Durante una tormenta eléctrica, se sugiere evitar el uso de paraguas con punta metálica, no refugiarse bajo árboles o postes, y no circular en bicicleta o motocicleta.

También es importante desconectar aparatos eléctricos y electrodomésticos para prevenir daños por posibles picos de voltaje.