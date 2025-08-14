Roban camioneta en pleno centro de Huauchinango

Abelardo Domínguez

Mientras Marina y la policía municipal limpian calles de los apartados de lugares, robaron vehículo en pleno centro de Huauchinango.

Alrededor de las 2:00 de la madrugada hoy jueves 14 de agosto sobre la colonia El Paraíso.

Además de llevarse la unidad, al interior había herramienta.

Se solicita la colaboración de la ciudadanía, compartir esta publicación y localizar la camioneta con las siguientes características: Camioneta Ford color vino.

Placas de circulación SP23711 del estado de Puebla.

Cualquier dato que ayude a su ubicación, favor de reportar a la autoridad correspondiente