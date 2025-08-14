Roban camioneta en pleno centro de Huauchinango

Abelardo Domínguez
Mientras Marina y la policía municipal limpian calles de los apartados de lugares, robaron vehículo en pleno centro de Huauchinango.
Alrededor de las 2:00 de la madrugada hoy jueves 14 de agosto sobre la colonia El Paraíso.
Además de llevarse la unidad, al interior había herramienta.
Se solicita la colaboración de la ciudadanía, compartir esta publicación y localizar la camioneta con las siguientes características: Camioneta Ford color vino.
Placas de circulación SP23711 del estado de Puebla.
Cualquier dato que ayude a su ubicación, favor de reportar a la autoridad correspondiente
You may also like
-
Gobierno extenderá alertas vecinales a otros municipios: Alejandro Armenta
-
CU2 BUAP, con pasos firmes avanza hacia su consolidación académica
-
Video: Ariadna Ayala presentó el festival Atlixcayotontli
-
Video: Buscan a Julián Hernández Olvera originario de Chignahuapan; desapareció hace ocho años
-
¿Quieres estudiar en la BUAP, pero en tu primera opción no te alcanzó el puntaje?, te decimós qué opciones tienes