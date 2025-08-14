Gobierno extenderá alertas vecinales a otros municipios: Alejandro Armenta  

Erika Méndez

El gobierno de Puebla extenderá el programa de alertas vecinales a otros municipios de la entidad, informó el mandatario poblano, Alejandro Armenta Mier.

Indicó que también entregarán dichos dispositivos en Cuautlancingo, San Pedro y San Andrés Cholula.

Destacó que el objetivo es reforzar la seguridad pública y actuar con ayuda de los habitantes, quienes tendrán la manera de emitir las alertas de manera inmediata.