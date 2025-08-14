Participación ciudadana, la forma correcta de legislar: Laura Artemisa

– Concluye foro “Transitando hacia el Constitucionalismo del Siglo XXI en el Estado Libre y Soberano de Puebla”

Desde Puebla

Durante la presentación de las conclusiones del foro denominado “Transitando hacia el Constitucionalismo del Siglo XXI en el Estado Libre y Soberano de Puebla”, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, Laura Artemisa García Chávez señaló que es necesaria la participación ciudadana, así como de las y los expertos para legislar y dar respuesta a las demandas de la población.

Ante abogadas y abogados de diferentes instituciones que participaron en el desarrollo de los cinco ejes temáticos del foro, la diputada presidenta señaló que el Congreso del Estado mantendrá estos ejercicios de diálogo y alta escucha, que permitan fortalecer la representación de las y los ciudadanos para hacer los cambios en el marco normativo con una visión diferente.

La diputada presidenta indicó que los diferentes foros realizados en el marco del Bicentenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla de 1825 han dejado diferentes enseñanzas con la participación de expertas y expertos en diversos temas, por lo que todas sus propuestas serán revisadas y analizadas.

“Necesitamos hacer de estos ejercicios, ejercicios permanentes y buscaremos la forma para que justamente hagamos de la participación ciudadana y de los expertos, una forma permanente para poder legislar (…) debemos ir de la mano de quienes han trabajado con los marcos jurídicos, quienes han caminado con las Leyes”, expuso.

Por su parte, la titular del Voluntariado del Congreso, Minerva García Chávez señaló que este ha sido un proceso enriquecedor y la presencia de todas y todos los participantes ha sido importante para refrendar que este es un Congreso vivo, humano, fuerte y sensible.

En el foro, se presentaron las conclusiones de los ejes temáticos por parte de quienes los coordinaron, Juan Pablo Salazar Andreu, a cargo del tema “Balance Histórico y Prospectiva de la Constitución Política del Estado” y Rodrigo Lazcano Fernández con el tema “Instituciones, Gobernabilidad y Rediseño del Estado”.

Además, dieron sus conclusiones Jorge Alberto Domínguez Martínez con el tema “Derechos Humanos y Justicia Sustantiva”; Diana Arellano Ramírez con el tema “Población y Territorio”; así como Rommel Lazcano Ortiz con el tema “Retos de la Justicia Digital y la Inteligencia Artificial en el Derecho”.