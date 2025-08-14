Bitácora de futuro: Amanera de prólogo, dos Novelas Cortas

Por Bayardo Quinto Núñez

Antes de todo, quiero hacer de su conocimiento estimados lectores que el link y/o enlace del PDF va al pie de esta presentación para que puedan leer estas Novelas Cortas. La escritura, es el viaje que emprende el escritor ante la pohesía, y la novela otro viaje que inicia para encontrar ciertos hallazgos atemporales, y mientras se lee hacer de la historia perdida una historia de la recuperación. Leyendo estás obras u otros se puede disfrutar la ruta que dieron a luz a pesar de las dificultades y sufrimientos la vida retornó. Les dejo estás Novelas Cortas después de muchos años aguardando tiempo para salir a la luz. Estos son mis libros u obras letrística No. 24 y 25 son una historia más.

Bayardo Quinto Núñez, nació el 12 de diciembre de 1955, oriundo de Masaya-Nicaragua ya ha publicado 25 obras y/o libros: Pohesía, Cuentos, Relatos, Minicuentos, Ensayos varios Novelas Cortas, y ahora nos trae dos Novelas Cortas. 1) NARRO LO MIO, LA SANGRE SOBRE LA SANGRE. 2) CRIMEN MENTAL. Estás prosas están enmarcadas dentro de la vida real, donde se deja instalado un mojón histórico en las realidades que se lograron palpar, vivir en esas épocas difíciles.

Y, en el estrépito de los tiempos las envolvió en su seno trepidante como signo predominante e indiscutible, siendo las dos voces vigorosas y consistentes como tendencia, desde el punto de vista que se nutre de su esencia fiel, realística al descubrir los hechos, pasajes y costumbres.

En el fondo ambas Novelas Cortas evocan caos, intensidad y destrucción, lo cual no se logró consumir, aunque fue un remolino feroz, como trato a la violencia premeditada, y secreta a voces.

Sirvan comunicar con esta libación letrística subrayando remitidos a la esperanza. Este baúl, es en esencia el documento de la vida en horas lejanas memorables, y ante batallas de la vida ganadas por obra de Dios y astucia e inteligencia humana.

Ese era parte del destino que forjaron los tiempos enfocado como un rodaje de película de aproximadamente medio siglo-año 1982, hace 43 años- y de más de un cuarto de siglo-año 1988, hace 38 años, que se suscitaron estos dos hechos.

Y, por la envergadura de los diversos sucesos cuando ingresé al Batallón 8015 de las Milicias Populares de Masaya Nicaragua. Saboreen está realidad verdadera desde mi obra intitulada: NARRO LO MIO, LA SANGRE SOBRE LA SANGRE, nacida desde la historia misma, obra ampliada, y CRIMEN MENTAL.

En ambas novelas quizá sea causa de tremenda preocupación, como una (s) causa de menor o menos sufrimiento. Semejantes cerdos (as) nunca pudieron. Ahora ya es muy tarde, y si llega, todo queda en su santo lugar, escrito y expresado. Ante incompetencia de incumplimiento de los premeditados (as) maledicencia.

Lo mejor lo sabrán leyendo estás obras. Por fin, comprenderán el odio, frente a frente de la mirada de esta obra letrística y de hechos acaecidos en diferentes épocas, hace 43 años, desde el 16 de octubre del año 1982, “NARRO LO MIO LA SANGRE SOBRE LA SANGRE”, y hechos suscitados desde el año 1988 hace 37 años “CRIMEN MENTAL”

No estén nerviosos, lean con expresión de indiferencia, hundan su mente al leer para sacar su propio análisis porque al regreso de varias horas de lectura reirán en los pasillos de su mente. En estos libros u obras narro, relato lo pertinente, pues, no se puede escribir otra cosa, es la realidad misma de esa época de las Milicias Populares desde el Batallón 8015 de Masaya-Nicaragua, y la del matrimonio que emigró al extranjero.

En ambas novelas cortas, son un notable expediente nacido desde la realidad. Quiso ser asesinato, afortunadamente no fue. A mí juicio como autor escritor, me limito a narrar al lector para que se convenza de la realidad de estos hechos, que en muchísimos (as) se refleja, por supuesto con otros matices o semejantes, en dependencia con la época.

Por la complejidad de los personajes y de los mismos hechos históricos y por una circunstancia particular solamente yo podía escribirlos, porque, fui el confidente de mi mente.

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:cb47ff99-f418-44c7-b1d5-c4a8393432b3

*Micro Autobiografía de Bayardo Quinto Núñez, Licenciado en Ciencias Jurídicas y sociales, Escritor, Pintor, Estudio Siempre Música, Instructor Deportivo en la Especialidad de Baloncesto, Artesano del Calzado. Nicaragüense~Bayquinú~*