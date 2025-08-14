Experiencia inmersiva mexicana, “Un viaje al Mictlán” es reconocida a nivel internacional

Staff/RG

Un Viaje al Mictlán” fue galardonada con cinco estatuillas en diferentes categorías en los Telly Awards 2025: Diseño de Personaje, Dirección, Narrativa y Guión, Cultura y Estilo de Vida; así como en Experiencia Inmersiva.

· Los Telly Awards premian a las producciones más innovadoras y creativas del mundo en cine, televisión, publicidad, plataformas digitales y experiencias inmersivas.

Un Viaje al Mictlán, la experiencia inmersiva creada por Fantasy Lab con dirección artística de la agencia mexicana Eonora, ha sido reconocida como una de las mejores experiencias del mundo en los Telly Awards 2025, ganando cinco estatuillas en distintas categorías de excelencia audiovisual, poniendo el nombre de México en lo alto en el plano internacional.

Este año, Un Viaje al Mictlán brilló entre más de 13,000 producciones de todos los continentes, compitiendo directamente con proyectos de personalidades como Eminem, David Beckham para BOSS y organizaciones como Amazon Prime Video, los New England Patriots y Universal Music.

Un Viaje al Mictlán es una obra que honra la cosmovisión mexica sobre el más allá, una experiencia inmersiva sobre la travesía de nueve niveles del inframundo que el alma debe recorrer para alcanzar su descanso eterno y que fue presentada en Fantasy Lab en octubre de 2024 por primera vez en la Ciudad de México.

Las categorías que ganó la experiencia inmersiva fueron:

• Plata en Diseño de Personaje

• Bronce en Dirección, solo detrás de Eminem y una serie de Amazon.

• Bronce en Narrativa y Guión.

• Bronce en Cultura y Estilo de Vida

• Bronce en Experiencia Inmersiva con presupuesto menor a $100,000 USD, destacando la eficiencia creativa y el uso de talento local.

“Un Viaje al Mictlán no fue solo un espectáculo, fue una invocación al alma de México. Creamos esto con las manos, la sangre y la imaginación de nuestra cultura. Y hoy, le mostramos al mundo que el talento hecho en México no solo gusta sino que gana a nivel internacional.”, comentó David Alatorre, uno de los socios fundadores de Eonora.

Los Telly Awards, con sede en Nueva York, premian desde hace más de 40 años a las producciones más innovadoras y creativas del mundo en cine, televisión, publicidad, plataformas digitales y experiencias inmersivas.

Esta experiencia (Un Viaje al Mictlán) fusiona el arte tradicional con tecnología inmersiva de vanguardia, combinando elementos como un tapete de aserrín monumental y esculturas artesanales.

La producción fue liderada por Eonora, agencia mexicana de creatividad transdisciplinaria que lleva cerca de dos años de existencia y que debutó en grande en la escena inmersiva. El trabajo contó con la participación de artistas como José Luis Esquivel (Premio Nacional de Composición), Nialcort Art (arte 3D viral), y Vivir Quintana (autora de Sin Miedo), entre otros.

Durante su temporada en Fantasy Lab, Un Viaje al Mictlán rompió récords históricos de asistencia y ventas, triplicando incluso los ingresos mensuales del recinto; por lo que para este año se espera llegue la segunda edición de la experiencia inmersiva.

Fantasy Lab y Eonora, empresas orgullosamente mexicanas ponen en alto el nombre de nuestro país en el plano internacional y reafirman su compromiso de brindar las mejores experiencias y lugares de entretenimiento para los visitantes de la Ciudad de México.