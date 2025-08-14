Fiestas de Octubre 2025 de Zoe a Morat: artistas del Foro Principal

EXCELSIOR

Te contamos todo sobre las Fiestas de Octubre 2025 como los artistas confirmados para el Foro Principal.

Fiestas de Octubre 2025 celebrará su edición número 60 con una programación más ambiciosa que nunca. Este año, el evento no solo será un espacio de entretenimiento para toda la familia, sino también una experiencia cultural que se extenderá por 31 días, del 3 de octubre al 4 de noviembre.

Y algo que no puede faltar en Las Fiestas de Octubre 2025 es la música, es por eso que ya se dieron a conocer a los artistas que se presentarán en el Foro Principal.

Cartel en el Foro Principal de Fiestas de Octubre 2025

Una de las atracciones más esperadas de las Fiestas de Octubre 2025 es el cartel del Foro Principal, que ya cuenta con varios nombres confirmados. Figuras como Sebastián Yatra, Caifanes, Los Ángeles Azules, Zoe, Morat, Carlos Vives y María José forman parte del elenco que se presentará durante el mes de actividades.

Cada concierto está incluido con el boleto general, aunque ahora los asientos serán numerados para que los asistentes no tengan que llegar horas antes a formarse.

Estos son los conciertos confirmados y las fechas:

3 de octubre: Sebastián Yatra

6 de octubre: Zoé

10 de octubre: Caifanes

11 de octubre: Natalia Jiménez

14 de octubre: Enjambre

15 de octubre: Los Ángeles Azules

16 de octubre: DLD y Kinky

17 de octubre: Ha*Ash y Kaia Lana

22 de octubre: Morat

24 de octubre: YNG Lvcas, Joaquín Medina y Los Esquivel

28 de octubre: Carlos Vives

2 de noviembre: María José

También se han programado shows infantiles cada fin de semana, pensados para el público más joven.

¿Cuáles son los precios para las Fiestas de Octubre 2025?

El costo de entrada a las Fiestas de Octubre 2025 se mantiene accesible, Los boletos estarán a la venta en taquillas del recinto e incluirán el acceso tanto a conciertos como a las demás instalaciones.

Estos son los precios oficiales:

Entrada general: $60 pesos

Niños de 3 a 12 años: $30 pesos

Estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad: $30 pesos

Acceso a Canica Azul: $40 pesos

Entrada para grupos escolares: $30 pesos

¿Qué más habrá en las Fiestas de Octubre 2025?

La feria estará dividida en cuatro grandes áreas, cada una con una propuesta diferente. En el Área Central, el ambiente se inspirará en las haciendas agaveras y los Pueblos Mágicos de Jalisco.

Por otro lado, el Pasillo de los Cuerpos de Agua rendirá homenaje a destinos como Chapala y Puerto Vallarta, con elementos visuales y decorativos que representen estos paisajes naturales.

Para quienes disfrutan de la cultura local, el Pasillo de la Identidad Artesanal ofrecerá una muestra de artesanías y gastronomía típica.

La gran novedad de esta edición es la Ágora Central, un nuevo espacio musical que se convertirá en el corazón del evento, con presentaciones y activaciones durante todo el día.

Además del entretenimiento habitual, en esta edición se rendirá un homenaje especial a Marco Antonio Muñiz, figura emblemática de la música mexicana.

También habrá una versión renovada del tradicional espacio de la Canica Azul, ahora enfocada en los dulces típicos de Jalisco, con una participación especial de Dulces De la Rosa.

Por si fuera poco, se instalará un Pabellón Mundialista donde los visitantes podrán interactuar con un museo de la historia del Mundial, juegos, tómbolas, y una colección de memorabilia que abarca desde la Copa del Mundo de 1970 hasta la actual.

Esta sección busca generar entusiasmo de cara al Mundial 2026, en el cual Guadalajara será una de las ciudades sede.