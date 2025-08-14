El precio de la vivienda en México se incrementó 3.8% anual en julio 2025

Staff/RG

En julio de 2025, el precio nacional de vivienda alcanzó un promedio de $30,820 pesos por metro cuadrado, con un crecimiento mensual de 0.4%. Con ello, la variación anual fue de 3.8%.

El análisis incluye datos de 15 entidades federativas, destacando la Ciudad de México como la entidad con el precio promedio más elevado ($56,899 pesos/m²). En contraste, Tamaulipas se distingue con el menor precio ($17,955 pesos/m²).

Hidalgo y Tamaulipas fueron los estados con mayor crecimiento mensual (1.9%), mientras que Sinaloa presentó la mayor caída (-2.6%).

Durante julio, el precio de la vivienda a nivel nacional registró una variación anual de 3.8%.

Este aumento refleja la tendencia general al alza en el mercado inmobiliario del país impulsado por la dinámica actual de la economía mexicana.

En julio de 2025, el precio promedio de la vivienda en México se ubicó en $30,820 pesos por metro cuadrado, marcando un incremento de 0.4% en comparación con el mes anterior. Esta variación mensual sigue manteniendo la tendencia positiva observada por el indicador durante el año.

En este documento también se presenta el análisis de precios de vivienda para 15 entidades federativas. En julio de 2025, el precio promedio por metro cuadrado de vivienda en la Ciudad de México alcanzó los $56,899 pesos, consolidándose como la entidad con el precio más alto en el país. En contraste, Tamaulipas registró el precio más bajo, con $17,955 pesos por metro cuadrado. Estas cifras reflejan la notable disparidad en el costo de la vivienda entre las distintas regiones del país, influenciada por factores como la ubicación, la demanda y las características de los inmuebles.

En términos de crecimiento mensual, Hidalgo y Tamaulipas destacaron como las entidades con mayor incremento en los precios de vivienda durante el mes referido, con un alza de 1.9%. Por el contrario, Sinaloa experimentó la caída más pronunciada, con una reducción de 2.6% en los precios por metro cuadrado. La información presentada tanto a nivel nacional como estatal puede visualizarse en los siguientes tableros interactivos. En éstos, se puede consultar la información a nivel colonia para la Ciudad de México, Monterrey y municipios aledaños (Apodaca, Guadalupe, San Nicolás de los Garza y San Pedro Garza García).

El Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI) es una herramienta diseñada para superar las limitaciones de los indicadores tradicionales en el análisis del mercado inmobiliario en México. Utilizando técnicas de web scraping, INBAPREVI recopila datos mensuales de viviendas, generando un índice nacional y estatal de precios de vivienda.

Este enfoque ofrece una perspectiva actualizada y detallada, mejorando la representación de las tendencias del mercado inmobiliario.

Entre las principales innovaciones, el indicador combina metodologías de ventas repetidas y ajustes por antigüedad, proporcionando un análisis más preciso y menos sesgado (referirse a la siguiente nota metodológica).

Índice de Precios Nacional

En julio de 2025, el precio de la vivienda a nivel nacional experimentó un crecimiento de 3.8% comparado con el mismo periodo del año previo. Con ello, el costo de la vivienda suma un avance de 2.4% en el año.

Durante el séptimo mes del año, el precio de la vivienda nacional se ubicó en $30,820 pesos por metro cuadrado. En comparación con el mes anterior, el aumento registrado fue de 0.4%.

El precio promedio por metro cuadrado en la Ciudad de México fue de $56,899 pesos en el mes de julio posicionándose como el estado con el precio más elevado, mientras que Tamaulipas presentó el valor más bajo ($17,955 pesos).

Hidalgo y Tamaulipas fueron las entidades con el mayor crecimiento mensual en el precio de la vivienda (1.9%), mientras que Sinaloa registró la caída más pronunciada (-2.6%).

20250813_Nota Vivienda Julio 2025 (1)