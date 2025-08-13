Captura la FGE a objetivo prioritario acusado de homicidio calificado en agravio de un menor de edad

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado informa la detención de Juan Carlos N., de 43 años de edad, identificado como objetivo prioritario, por su presunta participación en una agresión con arma de fuego contra los ocupantes de un vehículo, hecho en el que perdiera la vida un menor de edad y resultara lesionado un adulto.

Los hechos ocurrieron el 12 de marzo de 2019, cuando las víctimas se trasladaban en su vehículo desde Puebla hacia Atlixco. Durante el trayecto, se registró un incidente de tránsito con Juan Carlos N., lo que generó una discusión entre las partes.

Posteriormente, el ahora imputado dio alcance al vehículo de las víctimas, les cerró el paso y presuntamente efectuó disparos con un arma larga, lesionando al conductor y privando de la vida al menor que lo acompañaba.

Gracias a labores de investigación de gabinete y campo, la Fiscalía del Estado logró obtener información clave sobre la identidad del presunto agresor, así como sobre su actividad comercial, relacionada con la compra y venta de vehículos importados.

A través de estrategias de vigilancia y seguimiento, fue posible ubicar y detener mediante orden de aprehensión al presunto agresor, mismo que fue puesto a disposición del Juez de Control como probable responsable del delito de homicidio calificado.