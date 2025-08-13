80% de posibilidades de lluvia en Puebla capital este miércoles

Desde Puebla

*Puebla, Pue., a 13 de agosto de 2025.-

El Gobierno de la Ciudad, a través del Departamento de Alertamiento de la Dirección de Gestión de Riesgos en Materia de Protección Civil de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano, informa que para este miércoles se espera un día parcialmente nublado, con condiciones favorables para el desarrollo de lluvias acompañadas de tormenta eléctrica durante la tarde. Se prevé una acumulación de precipitación de entre 0 y 5 mm alrededor de las 19:00 horas.

La temperatura máxima será de 24°C, mientras que la mínima descenderá a 12°C.

El índice de radiación ultravioleta se mantiene en niveles extremos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

Se sugiere el uso de bloqueador solar, ropa adecuada, lentes con filtro UV y mantenerse bien hidratado.

Por otro lado, la calidad del aire se reporta como buena, lo que permite realizar actividades al aire libre en horarios de menor intensidad solar.

El semáforo volcánico permanece en amarillo fase 2, lo que indica actividad volcánica menor, se recomienda mantenerse atento a la información oficial.

Además, se exhorta a quienes circulen en motocicleta a extremar precauciones, especialmente durante condiciones de lluvia.

Se hace un llamado a utilizar el casco, ropa con aditamentos reflectantes, guantes y calzado adecuado, así como reducir la velocidad y mantener una mayor distancia de frenado. En caso de reportes al 072 o al número de emergencias 911.