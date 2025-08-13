Atrapan a dos rateros de vehículos en Puebla capital y Coronango

-Fueron recuperados dos vehículos con reporte de robo

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Resultado de labores de videovigilancia por personal del Centro de Control, Comando, Coordinación, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia (C5i) y de la colaboración entre autoridades de los tres niveles de gobierno, se logró la recuperación de dos vehículos con reporte de robo y la detención de un hombre y una mujer, en distintos puntos de la zona metropolitana.

En la primera intervención, tras la alerta emitida desde el C5i, policías estatales y de la Ciudad desplegaron un operativo sobre el Periférico Ecológico, a la altura del Bulevar Carmelitas, y detectaron una camioneta Dodge Journey de color azul, con reporte de robo, por lo que detuvieron al conductor identificado como José Manuel N.

En un segundo operativo, al que se sumaron elementos de la Secretaría de Marina, Policía Estatal y Policía Municipal de Coronango, en San Lorenzo Almecatla fue detenida Jenifer N., quien conducía un automóvil Hyundai, de color azul reportado como robado en el estado de Tlaxcala.

Para continuar con las investigaciones, las personas detenidas y las unidades quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público.