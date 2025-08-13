En septiembre revelarán el diseño de los vehículos Olinia

Erika Méndez
En septiembre revelarán el modelo de los vehículos Olinia que se realizará en Puebla, reveló el coordinador del proyecto, Roberto Capuano Tripp.
Durante la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum indicó que el costo de operación será menor al de un coche de gasolina y hasta de una moto.
Sumado a ello, presentó el logotipo y emblema en los vehículos.
You may also like
-
Atrapan a dos rateros de vehículos en Puebla capital y Coronango
-
80% de posibilidades de lluvia en Puebla capital este miércoles
-
Rectora Lilia Cedillo da la bienvenida a estudiantes de Derecho y Economía
-
“Mi sueño no siempre fue la escritura”: Entrevista a la escritora española María Beatriz Muñoz Ruiz
-
Graciela Palomares retira solicitud de licencia y continuará en el Congreso de Puebla