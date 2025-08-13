En septiembre revelarán el diseño de los vehículos Olinia

Erika Méndez

En septiembre revelarán el modelo de los vehículos Olinia que se realizará en Puebla, reveló el coordinador del proyecto, Roberto Capuano Tripp.

Durante la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum indicó que el costo de operación será menor al de un coche de gasolina y hasta de una moto.

Sumado a ello, presentó el logotipo y emblema en los vehículos.