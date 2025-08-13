Exigen estudiantes FCPyS UAEMéx volver a las aulas, acuerdan limpieza parcial

EL VALLE

Un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) acordaron, en un primer diálogo con el colectivo Cacomixtles, realizar la limpieza parcial de las instalaciones, tras un acercamiento con los paristas ante la exigencia del regreso a clases presenciales, luego de más de tres meses de paro.

Y es que, la inconformidad y el reclamo de alumnos de la FCPyS, exigió a los paristas la devolución de la facultad para retomar actividades académicas, e incluso desconocieron a quienes integran la Asamblea Cacomixtles, argumentando que el colectivo ha perdido el rumbo y ya representa las demandas y peticiones reales de la comunidad estudiantil de este espacio académico.

Tras momentos de tensión, los estudiantes instalaron una mesa de diálogo en la entrada de la facultad, que desde mayo permanece cerrada. Recordaron que, en una votación pasada, la mayoría de la comunidad universitaria de este espacio se pronunció a favor del regreso a clases.

“Nosotros somos estudiantes, no somos un grupo político ni recibimos apoyo de ninguna autoridad administrativa. Nos deslindamos de la rectoría, nuestro único interés es seguir estudiando”, manifestaron durante el encuentro.

En este primer acercamiento, se acordó que la limpieza se realizará antes del 18 de agosto, fecha tentativa para la reanudación de las clases presenciales.

Adicionalmente, este miércoles a las 10:00 de la mañana está programado el primer diálogo con la rectora de la UAEMéx, Martha Patricia Zarza Delgado, por lo que es el primer acercamiento que tendrán los que integran la asamblea y los estudiantes con las autoridades universitarias desde mayo pasado cuando inició el paro de actividades y la toma de instalaciones.