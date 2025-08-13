FGR apelará absolución de Israel Vallarta tras casi 20 años en prisión preventiva

EL VALLE

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que interpondrá un recurso de apelación contra la absolución de Israel Vallarta Cisneros, quien pasó casi dos décadas en prisión preventiva acusado de secuestro.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que la decisión busca garantizar justicia para seis víctimas que, aseguró, fueron privadas de la libertad antes de la diligencia calificada como ilegal por la defensa.

“Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia, evidentemente, ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro”, afirmó.

Gertz Manero subrayó que la FGR actuará “en defensa de las víctimas y de su derecho a la reparación del daño”, recordando que el secuestro es, después del homicidio, el delito más grave que puede sufrir una persona.

El pasado 1 de agosto, Vallarta salió del penal federal del Altiplano, en el Estado de México, luego de que la jueza Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en materia Penal con sede en Toluca, determinara que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada en la modalidad de secuestro, portación y posesión de arma de fuego, así como posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

La resolución judicial, que generó reacciones encontradas entre defensores de derechos humanos y colectivos de víctimas, será revisada ahora en segunda instancia.