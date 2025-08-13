Rectora Lilia Cedillo da la bienvenida a estudiantes de Derecho y Economía

Staff/RG

Entre muestras de apoyo escuchó sus inquietudes y les deseó éxito en esta nueva etapa

Como parte de las actividades de bienvenida para los estudiantes de nuevo ingreso, la Rectora Lilia Cedillo realizó un recorrido por las instalaciones de las facultades de Derecho y Economía, donde convivió con los alumnos, quienes disfrutaron de un programa recreativo que se organizó para recibirlos.

Con muestras de apoyo y un ambiente de alegría, los jóvenes aprovecharon para intercambiar impresiones con la Rectora, quien también develó en la Facultad de Derecho una placa en la sala de maestros, con el nombre del académico Marco Antonio Montes de Oca Limón.

Durante la visita, la doctora Lilia Cedillo conversó también con alumnos de Economía, de quienes escuchó inquietudes sobre la posibilidad de invitar a conferencistas de renombre que nutran sus conocimientos, así como la realización de actividades académicas. Asimismo, le agradecieron el apoyo para los egresados de preparatorias BUAP, quienes se sumaron a la comunidad estudiantil de esta facultad.

Por su parte, la doctora Cedillo relató su experiencia durante la pandemia, al tiempo de ratificar su compromiso de mantenerse cercana a los estudiantes. En ambas facultades de Derecho y Economía, la Rectora dio una cálida bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y de semestres anteriores, además de desearles éxito en esta nueva etapa de su formación.