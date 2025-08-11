¡Recórcholis! celebra el Día Internacional del Boliche como la bolera con más pistas en México

Staff/RG

El Día Internacional del Boliche se conmemora el segundo fin de semana de agosto y ¡Recórcholis! es una gran alternativa para celebrarlo, ya que desde 2002 comenzó con la apertura de pistas profesionales, que podrás encontrar en 29 Centros de Entretenimiento Familiar del país, con lo cual se ha convertido en la bolera más grande a nivel Latinoamérica, posicionándose como el referente indiscutible.

¡Recórcholis! es la mejor opción para practicar, ya sea en una cita, un cumpleaños, una salida con amigos o sólo por el gusto de tirar bolos, porque es el plan perfecto para salir de la rutina sin salir de la ciudad. Hoy en día cuenta con más de 286 pistas y ofrece experiencias para todos: desde los primeros lanzamientos con ayuda de bumpers para los más pequeños, hasta torneos amistosos entre amigos o familias de todas las edades.

Cada pista está equipada con tecnología de scoring digital, pantallas interactivas y ambientación temática para maximizar la diversión. Esta celebración es la oportunidad perfecta para destacar el auge de esta actividad, que combina juego, deporte y convivencia entre generaciones en un espacio de reunión, celebración y juego.

En la CDMX, las sucursales de ¡Recórcholis! con pistas de boliche disponibles son: Parque Delta, Parque Lindavista, Portal San Ángel, Parque Tezontle, Gran Terraza Coapa, Parque Vía Vallejo, Parque Las Antenas, Town Center El Rosario y Fórum Buenavista. En Estado de México Paseo Interlomas, Galerías Atizapán, Cosmopol, Plaza Ciudad Jardín, Toreo Parque Central y Plaza Tlalne.

En el resto del país se encuentran en puntos clave como Altaria Centro Comercial, en Aguascalientes, Plaza Altabrisa, Tabasco; Antea y Puerta La Victoria, Querétaro; Galerías Altama, Tamaulipas; Fórum Tlaquepaque, La Perla y Gran Terraza Oblatos, Jalisco; Galerías Mall, Sonora; Plaza Nuevo Veracruz; Parque Puebla, Plaza Las Américas, Chiapas, Galerías Acapulco, Guerrero; Centro Comercial Altacia, Guanajuato,

El Día Internacional del Boliche se celebra el primer sábado de agosto y fue impulsado por la World Bowling Association para promover la práctica de este deporte en todo el mundo. Con más de 100 millones de jugadores en más de 90 países, el boliche es una de las actividades recreativas más populares del planeta y ¡Recórcholis! se suma a esta fiesta global acercando el juego a miles de familias mexicanas.

Acerca de Grupo Diniz

Grupo Diniz, S.A.P.I. de C.V. es una empresa mexicana líder en el desarrollo y operación de centros de entretenimiento familiar. Con más de 29 años en el mercado, opera diversas marcas como Recórcholis, Upa y el innovador parque Kataplum, ubicado en el Centro Comercial Las Antenas en CDMX. Para más información visite: www.grupodiniz.com.mx y nuestras redes sociales: @Recorcholisoficial, @Kataplumoficial y Upaoficial.

Acerca de ¡Recórcholis!

La marca de Centros de Entretenimiento Familiar de Grupo Diniz se ha posicionado como la principal cadena de su tipo en México y Latinoamérica. Desde su origen en 1989 en Toluca, se ha expandido a más de 55 sucursales en 20 estados, ofreciendo más de 50,000 m² de diversión con más de 100 juegos interactivos: desde simuladores, máquinas de redención, boliche, pista de hielo y juegos infantiles hasta realidad virtual. El sistema Recorcard + e-tickets, permite acumular puntos y canjear premios. Para más información visite el sitio web: recorcholis.com.mx