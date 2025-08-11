Julio Rejón gana la primera carrera de Playoffs en San Luis Potosí, dentro de Nascar México Series

Staff/RG

Julio Rejón de GGG-JV, se llevó la victoria en la primera carrera de los playoffs de NASCAR México Series en el Súper Óvalo Potosino, en una carrera que tuvo muchos matices.

La competencia en el óvalo ubicado en el Municipio de Zaragoza, San Luis Potosí, terminó con una fuerte lucha entre los que aspiraban a subir en la parte más alta del podio, ya que la misma se definió en un estilo muy NASCAR, con bandera verde-blanca y cuadros.

“Increíble ejecución del equipo”, dijo Julio, que ahora tiene una victoria en la lucha por obtener un lugar en la disputa por el máximo galardón. “Cuando es el momento de los playoffs, es nuestro momento. Como dije, siempre tenemos que subir el nivel cuando llega el momento de los playoffs. Me dieron un gran auto. Fue rápido todo el día y gracias a ello, logré recuperar posiciones en pista. Tuve un buen reinicio y me puse al frente. Tenía a mi hermano detrás de mí. Eso me ayudó mucho en la última vuelta para asegurarme que podía conseguir este resultado que fue inolvidable”, expresó el vencedor.

Primera vez en la historia de NMS hermanos hacen el uno-dos, ya que la segunda posición quedó en poder de Rodrigo Rejón quien dijo que es un resultado heroico, ya que después de haber perdido dos vueltas, logró recuperarse para subir al tercer escalón del podio.

“Estaba bastante seguro de que la parte superior iba a ser para uno de los dos”, dijo después de la carrera. “Tuvimos una gran competencia, y eso nos llevó conseguir este resultado, ahora a pensar en la carrera de mi tierra que es Querétaro, donde buscaremos repetir lo de hoy.

Tercero fue el piloto Canel´s-Logitech-Laboratorios Tequis, Max Gutiérrez, quien dijo que le parecía un sueño este resultado, porque después de haber estados peleando por los lugares de vanguardia se fue hasta atrás: “Afortunadamente logramos rescatar algo después que parecía todo perdido”.

Completaron el top ten Eloy Sebastian, Abraham Calderón, Jake Cosio, Jorge Goeters, Rubén Rovelo, Enrique Baca y Alex de Alba Jr. . La siguiente fecha se correrá el 20 y 21 de septiembre en el Ecocentro de Querétaro.

DIEGO ORTÍZ SE IMPONE EN CHALLENGE SERIES DE SAN LUIS POTOSÍ

Diego Ortíz de Mediatex-3M, subió a la parte más alta del podio en la Challenge Series, realizando una de sus mejores competencias de la temporada, pues no solamente ganó en su categoría, sino también estuvo entre los cinco primeros de la general.

“Me voy feliz de San Luis Potosí se dio todo como lo planeamos y aparte de la victoria con los resultados de hoy es un buen paso en los playoffs. Quiero agradecer a todo el equipo que me dio un gran auto y voy por más a Querétaro que es la siguiente fecha”, expresó Diego.

El segundo escalón del podio fue para el texano, Helio Meza de Alessandros, que es el actual campeón de la temporada regular.

“Fue una competencia en la que manejé con la cabeza fría y eso me dio resultados. Creo que hasta podría haber peleado por la victoria pero me di cuenta que el auto de Diego era un poco más rápido que el mío”, comentó.

Giancarlo Vecchi de Restonic, redondeó una tarde muy buena para el equipo HO, al ocupar la tercera posición y opinar que ojalá hayan muchos días así: “Hoy demostramos que estamos para cosas muy importantes y nos vamos de tierras potosinas con una buena cosecha”.

Aparecen en el top ten Santos Zanella Jr., Alonso Salinas, Regina Sirvent, Santos Zanella Sr., Esteban Rodríguez, Víctor Barrales Jr. y Eliud Treviño.