Gerardo Rodríguez, volvió al triunfo de Trucks México Series en el Súper Óvalo Potosino

Staff/RG

En un domingo caluroso en el Súper Óvalo Potosino, Gerardo Rodríguez se apuntó la novena fecha del campeonato desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series presentado por BOHN- Mikel’s- TUM Logística- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, cuarto a su cuenta en lo que va de la campaña 2025.

San Luis Potosí fue testigo por segunda ocasión en el año, de una competencia de Trucks México Series, siendo de gran importancia al enfilar a los pilotos a la parte final de la Temporada Regular.

Siendo un tanto atípica, solo pudieron celebrarse dos prácticas previas a la carrera, formándose la parrilla de salida de acuerdo al estado del campeonato, dejando un duelo importante en la punta, entre el líder Mateo Girón con la #5 del HO Speed Racing y Gerardo Rodríguez en la #26 de Alessandros Racing.

Domingo 10 de agosto, se daba la arrancada de este décimo desafío en punto de las 11:30 horas, poniendo una dura batalla en marcha que tendría en Gerardo Rodríguez a quien lograría ponerse en el primer sitio hasta la llegada del “stage” en la vuelta 40, llevándose los primeros puntos a su favor.

Tras esta primera mitad, el de casa, Roberto “Bob” Espinosa se ponía en el primer sitio con la #96 del también equipo potosino Dynamic Motorsports, desafiando a Gerardo, quien hacía todo para volver al frente.

El de Alessandros lo conseguía, tomaba la punta y con solo 3 vueltas para el final, caía una nueva bandera amarilla, obligando a un cierre a verde, blanca y cuadros, en donde se encontraría al vencedor.

La última arrancada era limpia, Gerardo tendría que soportar los intensos ataques de Roberto Espinosa, consiguiendo hacerlo para sumar así su 4ta victoria del año, volviendo a cerrar la batalla por el título de la Temporada Regular.

En el podio lo acompañaría Roberto Espinosa y Mateo Girón, quien alarga su racha al aparecer en cada uno de los podios disputados en lo que va del calendario.

Con esto, la semifinal de la Temporada Regular de Trucks México Series presentado por BOHN- Mikel’s- TUM Logística- Moncar- Turibus- Beker Eyewear- Hoosier Tire México- Carreras en Vivo, se dará el próximo 21 de septiembre cuando se visite nuevamente el Autódromo de Querétaro.