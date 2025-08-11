Esclarece la FGE doble homicidio ocurrido en el tianguis Los Lavaderos; probable involucrado está vinculado a proceso

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que como resultado de las investigaciones realizadas se esclareció el doble homicidio ocurrido en el tianguis conocido como Los Lavaderos. Jesús Rubén N., fue vinculado a proceso como probable responsable de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Se sabe que el pasado 29 de mayo, el hoy imputado arribó al lugar ubicado en la calle Diagonal Santuario, colonia Moctezuma, en la ciudad de Puebla, a bordo de una motocicleta, en compañía de otras personas que viajaban en un vehículo.

Presuntamente, los sujetos realizaron detonaciones de arma de fuego en contra de varias personas que se encontraban en el sitio, provocando que dos hombres perdieron la vida y varias más resultaran lesionadas.

De acuerdo con las indagatorias realizadas, el móvil del ataque estaría relacionado con el cobro de piso y un posible conflicto derivado de actividades de narcomenudeo en la zona.

Cabe señalar que una vez que Jesús Rubén N., fue identificado como uno de los probables responsables, fue detenido y entregado al Juez de Control, autoridad que con base en las pruebas aportadas por el agente del Ministerio Público, determinó su vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva en tanto concluye la investigación complementaria.