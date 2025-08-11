Mató a un perro que defendió a su dueña

Staff/RG

La Fiscalía General del Estado logró mediante la aportación de diversos datos de prueba, la vinculación a proceso de Francisco N., de 41 años de edad, acusado de violencia familiar y de delitos contra los animales mediante actos de crueldad en el municipio Santa Isabel Cholula, Puebla.

Se tiene conocimiento que el 01 de agosto del año en curso, el imputado insultó, golpeó y amenazó con un cuchillo a su pareja sentimental, por lo que su mascota, una perra de 7 años de edad, cruza de labrador y pitbull de nombre “Kia”, intentó defender a su dueña. Sin embargo, Francisco N., privó de la vida al canideo cortándole el cuello con el arma punzocortante que portaba.

Gracias a la intervención oportuna de elementos policiales, se logró el aseguramiento del agresor y fue presentado ante la autoridad ministerial.

Al acreditar su presunta responsabilidad, la FGE logró que el Juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra del detenido y que le fuera impuesta prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure el procedimiento, fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación.