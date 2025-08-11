Gobierno de Puebla y UNAM trabajan en la exploración de siete yacimientos de litio: Armenta

María Huerta

El gobernador Alejandro Armenta, señaló que Puebla participa en 14 proyectos del Plan México en materia de tecnologia, entre ellos, la exploración de posibles yacimientos de litio en siete municipios.

Señaló que la administración estatal trabaja en coordinación con el Instituto de Geofísica de la UNAM en estudios preliminares en siete municipios de la Mixteca con anomalías geológicas asociadas a litio.

La intención es determinar si podrían convertirse en yacimientos para su aprovechamiento.

Mientras tanto, el director de la Agencia de Energía de Puebla, Rodolfo Camacho Hernández, que los ejercicios son con fines solo científicos y académicos.

Se han realizado pruebas en los municipios de Teotlalco, Chietla, San Diego la Mesa Tochimiltzingo, Cuayuca de Andrade, Coatzingo, Tepexi de Rodríguez y Zacapala.