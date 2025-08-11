Garantizada la seguridad en feria Amozoc 2025

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 11 de agosto de 2025.- En el marco de la Feria de Amozoc 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reafirma que la seguridad es una prioridad asumida con total compromiso y responsabilidad, en beneficio de todas y todos los asistentes.

Para garantizar un ambiente seguro y ordenado, la feria cuenta con la presencia y apoyo de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y elementos de Policía Municipal, quienes redoblan esfuerzos para que estos siete días de actividades se desarrollen de la mejor manera, un aproximado de 300 elementos están al pendiente dentro y fuera de la feria.

La dependencia hace un llamado a la ciudadanía para sumarse a las acciones preventivas, evitando riñas y conflictos que puedan poner en riesgo a terceros.

Feria de Amozoc, Feria Segura.