Denuncian cobro de piso y extorsión en mercados de tres municipios

Erika Méndez

Locatarios de diferentes mercados en Puebla denunciaron que grupos delincuenciales cometen delitos, como cobro de piso y extorsión.

En entrevista, el titular de la secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González, aseguró que atenderán los reportes.

Dichos hechos se estarían cometiendo en los centros de abasto de Huejotzingo, San Pedro Cholula y San Martín Texmelucan.