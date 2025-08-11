Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025: Así quedaron los cruces, fechas y horarios

LA VERDAD NOTICIAS

La Leagues Cup 2025 entra en su fase más emocionante. Tras una fase de grupos intensa, cuatro representantes de la Liga MX y cuatro de la MLS ya tienen definidos sus cruces en los Cuartos de Final.

Tigres UANL, Toluca, Pachuca y Puebla serán los encargados de defender el orgullo mexicano frente a Inter Miami, Orlando City, LA Galaxy y Seattle Sounders.

Más allá del pase a la siguiente ronda, está en juego un premio de más de 1.3 millones de dólares para el campeón y, lo más importante, el boleto a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup 2026.

Calendario oficial de los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025

La Concacaf confirmó horarios, fechas y sedes para los partidos que prometen mantener a los aficionados al filo del asiento:

Inter Miami vs Tigres UANL Fecha: Miércoles 20 de agosto.

Hora: 18:00 (centro de México)

Estadio: Chase Stadium, Ft. Lauderdale, Florida

Orlando City SC vs Toluca FC Fecha: Miércoles 20 de agosto.

Hora: 19:00 (centro de México)

Estadio: Dignity Health Sports Park, Carson, California

Seattle Sounders vs PueblaFecha: Miércoles 20 de agosto.

Hora: 21:00 (centro de México)

Estadio: Lumen Field, Seattle, Washington

LA Galaxy vs Pachuca Fecha: Miércoles 20 de agosto.

Hora: 21:45 (centro de México)

Estadio: Dignity Health Sports Park, Carson, California

Todos los partidos se transmitirán en vivo por Apple TV con el MLS Season Pass.

Así llegan los equipos

El Seattle Sounders llega como el equipo más sólido del torneo tras sumar 9 puntos en la fase de grupos, una marca que ningún otro club logró igualar. Su rival, Puebla, ha sido una de las grandes sorpresas del certamen, eliminando a rivales de peso y ganándose el respeto de la afición.

Tigres, dirigido por Guido Pizarro, mostró solidez con dos victorias en su grupo y buscará imponerse a un Inter Miami que mantiene el invicto y cuenta con una plantilla estelar.

Por su parte, Toluca, actual campeón de la Liga MX, quiere trasladar su dominio local al plano internacional frente a un Orlando City en crecimiento.

Finalmente, el choque entre LA Galaxy y Pachuca promete ser de los más parejos, con dos estilos muy diferentes que se encontrarán en el césped californiano.En esta fase definirá qué equipos representarán a su liga en la próxima Concachampions, donde se enfrentarán a los mejores clubes de la región.