FIFA sorprende a México: Monterrey y Guadalajara serán sede de más partidos rumbo al Mundial 2026

SOY FÚTBOL

Con la asignación de más partidos para México en la fase de clasificación, Monterrey y Guadalajara se consolidan como sedes clave en el Mundial 2026. A pesar de que Estados Unidos y Canadá eran los principales anfitriones, la FIFA ha decidido dar un giro al plan original, agregando más encuentros en territorio mexicano. Esto no solo aumenta el número de partidos en el país, sino que también eleva la importancia de ambas ciudades en la máxima cita futbolística.

Monterrey y Guadalajara, sedes del repechaje intercontinental

En un movimiento inesperado, Monterrey y Guadalajara albergarán partidos cruciales del repechaje intercontinental. Según fuentes de ESPN y TUDN, ambas ciudades recibirán dos encuentros cada una. Este repechaje será clave para determinar los últimos equipos que se clasificarán a la fase de grupos del Mundial 2026, con selecciones de Oceanía, Asia, África, Conmebol y Concacaf luchando por un puesto en el torneo. La asignación de estas sedes quita protagonismo a las ciudades de Estados Unidos y se convierte en un elemento fundamental en el camino hacia el Mundial.

¿Qué selecciones jugarán el repechaje en México?

El formato del repechaje será muy competitivo, con seis selecciones peleando por dos lugares en la fase de grupos. De acuerdo con la información proporcionada, los dos equipos mejor posicionados en el ranking avanzarán directamente a la final, mientras que los cuatro equipos restantes disputarán las semifinales. Los ganadores de las semifinales se enfrentarán en las finales, con el objetivo de obtener uno de los dos boletos restantes al Mundial 2026. Los partidos se jugarán en estadios de Monterrey y Guadalajara, donde se definirá quién logrará el tan ansiado pase a la Fase de Grupos.

Los partidos más importantes en Monterrey y Guadalajara

Monterrey y Guadalajara serán sede de al menos dos partidos de repechaje en marzo de 2026, lo que les otorga gran visibilidad en la previa al Mundial. Además de los enfrentamientos de repechaje, ambas ciudades albergarán partidos de la fase de grupos y los dieciseisavos de final, lo que las convierte en lugares claves en la historia del torneo. Estos partidos, en el marco del Mundial 2026, serán una oportunidad para que las ciudades mexicanas muestren su capacidad organizativa y pasión futbolística ante el mundo.

Monterrey y Guadalajara, puntos clave en el Mundial 2026

La FIFA ha otorgado a México un papel destacado en la organización del Mundial 2026 con Monterrey y Guadalajara como sedes de varios partidos importantes. Esta decisión aumenta el protagonismo del país en el torneo y fortalece el vínculo entre México y el fútbol mundial, consolidándose como un pilar fundamental en la historia de la Copa del Mundo.