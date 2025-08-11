Apertura 2025: Así marcha la Tabla General de la Liga MX

RÉCORD

¡Volvió! Después del parón por Leagues Cup, la Liga MX regresó a la actividad con la Jornada 4, iniciando con el duelo entre Tigres y Puebla, donde los Felinos golearon 7-0 a los dirigidos por Pablo Guede, quedando como segundos, en el Apertura 2025.

La Jornada continuo el día sábado, donde pese a las condiciones climatológicas, hubo grandes enfrentamientos; desde el empate entre cañoneros y Xolos, como la goleada a domicilio de Pachuca hacia el Atlas y la victoria del América a Querétaro.

Los Rojinegros del Atlas perdieron no solo por goleada, también han perdido a su director técnico Gonzalo Pineda, quien renunció después de la estruendosa derrota. Otro equipo tapatío que perdió fue Chivas, lo ha hecho por la mínima en casa de Santos Laguna, quienes ahora se posicionan dentro de los primeros cinco lugares.

Los últimos tres lugares de la tabla los ocupan Puebla, que fue goleado 7-0, Juárez con solo dos puntos de dos empates en el certamen y Querétaro, que no logra levantar de la mano de Benjamín Mora.